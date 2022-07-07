Вашингтон, 7 июля, 2022, 06:43 — ИА Регнум. Сомнения в возможностях Украины нанести удар по Крымскому мосту западными ракетами выразили авторы статьи, опубликованной 6 июля в издании The Drive.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Крымский мост

В статье авторы допустили вероятность подготовки Киевом некой секретной операции по нанесению серьёзного ущерба Крымскому мосту и попытались представить, насколько могут быть осуществимы такие планы.

Авторы материла уточняют, что мост является важнейшим объектом инфраструктуры для России, в связи с этим российские Вооружённые силы уделяют его защите особое внимание. В настоящее время мост прикрывают системы ПВО и РЭБ, благодаря которым у Киева нет возможности для нанесения ракетного удара.

Указывается, что украинская армия не располагает ракетами такой дальности, чтобы их можно было запустить по Крымскому мосту с территории, находящейся под контролем Киева. В частности, дальность действия противокорабельных ракет RGM-84 Harpoon достигает 120 км, но на территории Украины на сегодняшний день не существует точки, которая бы находилась так близко к мосту.

Также отмечается, что существуют модификации ракет Harpoon с утроенной дальностью полёта, но есть ли у Киева возможность запустить подобные ракеты, достоверно неизвестно. Авторы поясняют, что даже если западные ракеты и долетят до моста, то нанести ему сколько-нибудь серьёзный ущерб они не в состоянии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Республики Крым Сергей Аксёнов подтвердил информацию о том, что сухопутная часть Крыма и Крымский мост надёжно прикрыты ПВО.