Белая Холуница, Кировская область, 7 июля, 2022, 06:39 — ИА Регнум. Арбитражный суд Кировской области продлил срок конкурсного производства в отношении ООО «Белохолуницкий машиностроительный завод металлоконструкций» ещё на полгода. Судебное заседание по рассмотрению отчета по результатам конкурсного производства намечено на 13 января 2023 года, передаёт ИА REGNUM.

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В материалах дела уточнялось, что ходатайство о продлении срока конкурсного производства мотивировано «рассмотрением судом заявлений о признании сделок недействительными, а также тем, что расчеты с кредиторами не завершены».

Напомним, завод из Белой Холуницы (моногорода Кировской области из «красной зоны») был обанкрочен в июле 2019 года, перед этим пройдя через процедуру наблюдения.

Предприятие было учреждено в 2017 году. В ЕГРЮЛ владельцем указано ООО «Уральская транспортная компания», которое на сегодня ликвидировано.

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