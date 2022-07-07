Южно-Сахалинск, , 06:35 — REGNUM Областная детская больница Сахалина получила от таможни конфискованные товары, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

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Сахалинская таможня передала больнице 300 кг товаров первой необходимости, которые были ввезены в Россию из Японии с нарушением законодательства. Среди них салфетки, подгузники, туалетная бумага, стиральный порошок. По решению суда конфискат был обращен в федеральную собственность.

«Большая часть конфискованных товаров передается таможней в уполномоченные органы для их дальнейшей реализации, уничтожения. Вместе с тем таможенным органам предоставлено право безвозмездно передавать обращенные в федеральную собственность лекарственные препараты, предметы санитарии, гигиены, перевязочные средства, изделия медицинского назначения, продукты питания, а также одежду, обувь и другие предметы первой необходимости учреждениям сферы социального обеспечения, здравоохранения, образования, детским учреждениям, органам социальной защиты населения. Федеральная таможенная служба приняла решение о передаче товаров в медицинское учреждение», — пояснила начальник отделения распоряжения имуществом и исполнения постановлений уполномоченных органов Сахалинской таможни Наталья Семёнова.

Как сообщало ИА REGNUM, товары повседневного спроса, конфискованные на таможне, нужно передать нуждающимся беженцам с Донбасса. Об этом заявил депутат Госдумы от фракции «Новые люди» Олег Леонов.