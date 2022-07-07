Тамбов, 7 июля, 2022, 06:35 — ИА Регнум. Депутаты Тамбовской областной Думы предлагают расширить на федеральном уровне социальную поддержку ветеранов боевых действий. Народные избранники считают, что данная категория граждан при получении участка под строительство частного дома должна оставаться на учёте в качестве нуждающихся в получении жилья. С соответствующей законодательной инициативой тамбовские депутаты вышли в Совет законодателей при Федеральном Собрании России, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента.

Иван Шилов ИА REGNUM Квартира

В Тамбовской облдуме выступают за дополнительную социальную поддержку ветеранов боевых действий, закрепив соответствующие изменения на федеральном уровне.

«Мы предлагаем законодательно предусмотреть сохранение за ветеранами боевых действий права состоять на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях в случае предоставления им в установленном региональным законодательством порядке земельного участка для индивидуального жилищного строительства», — рассказал председатель Тамбовской областной Думы, член комиссии Совета законодателей по вопросам социальной политики Евгений Матушкин .

Согласно федеральному закону, ветераны боевых действий, которые нуждаются в улучшении жилищных условий и встали на учёт до 1 января 2005 года, обеспечиваются жильём за счёт федеральных средств. Ряд субъектов России, включая Тамбовскую область, приняли региональные законы, предусматривающие однократное предоставление ветеранам боевых действий земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства, садоводства или огородничества. Данные участки, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются в собственность бесплатно.

В Тамбовской облдуме отмечают, что сдерживающим фактором является норма Жилищного кодекса РФ (п. 5 ч. 1 ст. 56), согласно которой граждане снимаются с учёта в качестве нуждающихся в жилье в случае предоставления им земельного участка для строительства жилого дома. Исключением являются многодетные семьи и иные категории граждан, установленные федеральным и региональными законами.