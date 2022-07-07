Куала-Лумпур, 7 июля, 2022, 06:33 — ИА Регнум. В Малайзии за прошедшие сутки скончались пятеро пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения королевства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 на малайзийской территории выросло до 35 792 человек. Также за минувшие сутки в стране выявили 3561 носителя SARS-CoV-2, причем девять из них приехали в королевство из-за рубежа. Всего с начала пандемии в Малайзии подтвердили 4 582 302 случая заражения коронавирусом нового типа.

При этом уже смогли выздороветь 4 514 970 пациентов. В настоящее время в Малайзии числится 31 540 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Отмечается, что 40 пациентов помещены в отделения интенсивной терапии, из них 23 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.