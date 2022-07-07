Якутск, , 06:47 — REGNUM До 2024 года в Якутии модернизируют 15 аэропортов, шесть из них будут работать обновлёнными уже в 2023 году. Работы на этих объектах идут хорошими темпами, но по некоторым из них есть отставание, написал в своём телеграм-канале глава республики Айсен Николаев.

Реконструкция магистральной рулежной дорожки международного аэропорта «Красноярск» Вадим Кофман, Krskstate.ru

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«Аэропорты для Якутии имеют жизненно важное значение, особенно для северных районов. Любое отставание от графика, любые сдвиги тут недопустимы. Поручил устранить все проблемы и обеспечить ввод объектов в установленные сроки», — отметил глава республики.

Он пояснил, что проблемы связаны с ростом цен на строительные материалы, сложностями с логистикой и импортозамещением. Глава Якутии подчеркнул, что это решаемо, и при правильной организации работ они будут завершены в срок.

По словам министра транспорта региона Владимира Сивцева, в 2022 году будет завершена модернизация шести аэропортов — в городах Нерюнгри и Вилюйск, посёлках Сангар, Депутатский, Хандыга и Белая Гора.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2021 года был закончен масштабный ремонт взлётно-посадочной полосы аэропорта Якутска. Теперь он может принимать почти все типы воздушных судов.