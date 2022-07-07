Токио, , 06:32 — REGNUM В Японии задержали трёх главарей мафиозного синдиката якудза «Ямагути-гуми», которых подозревают в организации нападения на офис конкурирующей группировки в 2020 году. Об этом со ссылкой на полицию 7 июля сообщает агентство Kyodo.

Якудза. Япония by apes_abroad

По версии полиции, задержанные в январе 2020 года предприняли попытку с помощью «коктейля Молотова» поджечь офис синдиката якудза «Мацуба-кай», расположенный в токийском районе Тайто. Бутылку с зажигательной смесью бросили у входа в офис. В здании, расположенном вблизи популярного у туристов квартала Асакуса, во время нападения людей не оказалось, благодаря чему пострадавших не было.

Крупнейший на настоящее время преступный японский синдикат «Ямагути-гуми» традиционно враждует с группировкой «Мацуба-кай», основанной ещё в 1936 году. По данным на конец 2021 года, членами «Мацуба-кай» оставались всего 340 человек, в то время как «Ямагути-гуми» насчитывало порядка 8,5 тыс. членов.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство юстиции США объявило об аресте лидера японской преступной группировки якудза, который пытался купить ракеты класса «земля-воздух», якобы украденные с военной базы в Афганистане.

Читайте ранее в этом сюжете: Лидер якудза пытался купить украденное с военной базы в Афганистане оружие