Владивосток, , 06:30 — REGNUM Синоптики прогнозируют в Приморье на 8 июля сильные дожди — в связи с непогодой объявлено штормовое предупреждение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Дождь Екатерина Булатова © ИА REGNUM

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Ночью и днем 8 июля в южных и западных районах края ожидаются сильные дожди с количеством осадков 15-40 мм. Местами пройдут сильные дожди — 50 мм и более за 12 и менее часов. Возможен выход рек из берегов и затопление дорог.

Специалисты рекомендуют приморцам не ставить машины под деревьями, а также отложить поездки за пределы населенных пунктов, на отдых, охоту и рыбалку.

Как сообщало ИА REGNUM, метеопредупреждение из-за непогоды объявлено на территории Тульской области.