Рим, , 06:30 — REGNUM Второй вице-премьер и министр труда Испании Йоланда Диас заявила, что она хочет, чтобы «люди из всех партий», и, прежде всего, из партии «Граждане» (Ciudadanos), присутствовали на презентации ее предвыборной платформы Sumar. Об этом она заявила в Риме в ходе пресс-конференции со своим итальянским коллегой Андреа Орландо и еврокомиссаром по вопросам занятости и социальных прав Николасом Шмитом, пишет агентство EFE.

Йоланда Диас Lamoncloa.gob.es

«Это неправда, что я сказала, что не все партии будут присутствовать. Я призываю всех их людей быть там. Я говорила со всеми сторонами, и все они включены [в процесс]», — сказала Диас.

По её словам, в новом объединении «есть место для всех, кто хочет сделать страну лучше».

В мае 2022 года Йоланда Диас дала распоряжение зарегистрировать объединение Sumar (с исп. — «объединять»). При этом в СМИ уточняли, что вице-премьер Испании не стала уточнять, идёт ли речь об общественной платформе, или же о новом предвыборном объединении. Презентация нового движения, как ожидается, состоится 8 июля.