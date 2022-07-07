Екатеринбург, , 06:30 — REGNUM Уход компании IKEA с российского рынка стал наиболее болезненным для территорий, в которых были её магазины. Об этом заявил журналистам глава города Алексей Орлов.

IKEA Håkan Dahlström

«Одна из самых болезненных историй — это IKEA», — цитирует его Ura.ru.

Он также выразил надежду на то, что её магазины выкупит отечественный бизнес и они смогут возобновить работу. По такой же схеме ранее были выкуплены рестораны сети McDonald’s, которые открылись в июне под другим названием.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее IKEA объявила о своём уходе из России. А её магазины закрыты с марта.