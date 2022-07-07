Гонконг, Китай, , 06:27 — REGNUM Глава исполнительной власти Специального административного района (САР) Гонконг Джон Ли заявил, что правительство района будет прагматичным и ориентированным на результат в решении насущных проблем, с которыми сталкиваются жители Гонконга, сообщает 6 июля агентство Синьхуа.

Для решения проблем, которые больше всего волнуют людей, таких как бедность и жилье, правительство САР создало специальные целевые группы во главе с чиновниками уровня секретаря, сказал Ли во время своей первой сессии вопросов и ответов с членами Законодательного совета (LegCo).

Ли сказал, что он попросил секретарей и директоров бюро как можно скорее принять меры и практические действия для достижения результатов как можно раньше. Ли также сказал, что гладкие отношения между исполнительной и законодательной властью являются важной основой для совместного начала новой главы в истории Гонконга.

В этой связи он предложил проводить ежемесячные заседания в LegCo для улучшения коммуникации между правительственными чиновниками САР и законодателями. Он сказал, что для дальнейшего содействия процветанию Гонконга правительство САР и LegCo должны объединить региональную систему, возглавляемую исполнительной властью, и принцип «патриоты управляют Гонконгом».

По словам Ли, необходимо приложить больше усилий для развития экономики и улучшения условий жизни людей, чтобы жители Гонконга могли получать больше пользы.