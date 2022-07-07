Вашингтон, 7 июля, 2022, 06:26 — ИА Регнум. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s Global Ratings (S& P) изменило прогноз для мексиканской государственной нефтяной компании Pemex с «негативного» на «стабильный» в рамках пересмотра долгосрочного рейтинга Мексики. Об этом сообщается на сайте организации.

Matthew Rutledge Компания Pemex

В S& P отмечают, что на решение компании в отношении Pemex подавляла ситуация с высокими ценами на нефть в мире, которая улучшает показатели кредитоспособности нефтедобытчика, несмотря на слабую ликвидность его активов.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня международное рейтинговое агентство Moody’s подтвердило рейтинг США на уровне «Ааа» со «стабильным» прогнозом.