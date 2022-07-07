Пекин, , 06:23 — REGNUM Китайские и зарубежные ученые на семинаре 6 июля заявили, что Китай, как единая многонациональная страна, защищает различные права этнических меньшинств законом и внес важный вклад в развитие международного правозащитного дела, сообщает агентство Синьхуа.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

В семинаре, параллельном мероприятию 50-й сессии Совета Организации Объединенных Наций по правам человека, приняли участие 18 представителей из семи стран.

Китай по-прежнему привержен действию в соответствии с законом и использованию закона для защиты законных прав и интересов этнических меньшинств, заявил Пан Хунсян, заместитель главы Китайской ассоциации этнических меньшинств по внешним обменам и декан юридического факультета Южно-Центрального университета Минцзу.

Китай придерживается принципа равенства всех этнических групп и создал относительно полную систему законов и нормативных актов для защиты прав человека этнических меньшинств, сказал Е Бо, исполнительный заместитель генерального секретаря Китайской ассоциации этнических меньшинств по внешним обменам.

Представители экспертов и иностранных студентов из Великобритании, Киргизии, Новой Зеландии и Руанды высоко оценили практику Китая по защите прав этнических меньшинств в соответствии с законом, основываясь на их личном опыте и чувствах в Китае.