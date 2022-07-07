Хабаровск, 7 июля, 2022, 06:25 — ИА Регнум. В Хабаровском крае введён режим ЧС в связи с лесными пожарами — в шести муниципальных районах наблюдается сложная пожароопасная ситуация, заявил губернатор Михаил Дегтярев.

Aviales.ru Горящий лес

Читайте также: В России за сутки площадь лесных пожаров возросла на 22%

«В ближайшее время осадков в регионе не ожидается, поэтому задача всех служб — незамедлительно принять меры по недопущению угрозы жизни людей и функционированию объектов экономики. Мы нарастили группировку пожарных больше чем на 100 человек, увеличилось количество техники, средств пожаротушения. Необходимо снижать площади, пройденные огнём, круглосуточно мониторить развитие лесных пожаров и оперативно проводить тушение огня», — поручил Дегтярев.

Как сообщало ИА REGNUM, общая площадь лесных пожаров за сутки в России возросла на 22% (на 4532 га) и по данным на утро 7 июля составляет 24 812 га.