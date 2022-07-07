Южно-Сахалинск, , 06:23 — REGNUM На Сахалине врачи борются за жизнь мужчины, который в результате взрыва битума получил сложнейшие ожоги тела, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 июля в правительстве островного региона.

Цистерна с битумом Алексей Колчин © ИА REGNUM

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У жителя Охи врачи диагностировали ожоги лица, рук и туловища 3 степени. Пострадавшего экстренно госпитализировали в районную больницу. По онлайн-связи медиков консультировал главный комбустиолог Сахалинской области Игорь Ким. Врач рассказал, что раскаленный битум буквально въелся в кожный покров.

«Состояние пациента и оказанная медицинская помощь позволяют проводить лечение на месте, без госпитализации в областной центр и излишней травматизации», — пояснил Игорь Ким.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензе в марте при взрыве резервуара с битумом на предприятии погибли два человека, ещё семь — пострадали. Об этом написал ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.