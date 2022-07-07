Екатеринбург, 7 июля 2022, 06:18 — REGNUM Первая ветка Екатеринбургского метрополитена может быть продлена. Этого не исключил глава города Алексей Орлов, выступая в кулуарах выставки «Иннопром».
«Вы же видите, Veer Mall построили. Перспективная территория», — сказал чиновник. Уточнять детали проекта он не стал.
Отметим, торговый комплекс, о котором он говорил, находится на Эльмаше в районе Проспекта космонавтов. Согласно изначальному плану строительства метро, недалеко от него планировалось построить станцию «Коммунистическая». Но из-за нехватки денег первая ветка вышла усечённой.