Екатеринбург, , 06:18 — REGNUM Первая ветка Екатеринбургского метрополитена может быть продлена. Этого не исключил глава города Алексей Орлов, выступая в кулуарах выставки «Иннопром».

Станция метро в Екатеринбурге © A.Savin, WikiCommons

«Вы же видите, Veer Mall построили. Перспективная территория», — сказал чиновник. Уточнять детали проекта он не стал.

Отметим, торговый комплекс, о котором он говорил, находится на Эльмаше в районе Проспекта космонавтов. Согласно изначальному плану строительства метро, недалеко от него планировалось построить станцию «Коммунистическая». Но из-за нехватки денег первая ветка вышла усечённой.