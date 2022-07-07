Екатеринбург, 7 июля, 2022, 06:18 — ИА Регнум. Первая ветка Екатеринбургского метрополитена может быть продлена. Этого не исключил глава города Алексей Орлов, выступая в кулуарах выставки «Иннопром».

A.Savin, WikiCommons Станция метро в Екатеринбурге

«Вы же видите, Veer Mall построили. Перспективная территория», — сказал чиновник. Уточнять детали проекта он не стал.

Отметим, торговый комплекс, о котором он говорил, находится на Эльмаше в районе Проспекта космонавтов. Согласно изначальному плану строительства метро, недалеко от него планировалось построить станцию «Коммунистическая». Но из-за нехватки денег первая ветка вышла усечённой.