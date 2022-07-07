Москва, 7 июля, 2022, 06:18 — ИА Регнум. Два человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей на Большом Каменном мосту в центре Москвы. Об этом 7 июля сообщает телеграм-канал «112».

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По предварительным данным, авария произошла на Боровицкой улице, столкнулись автомобили Toyota Land Cruiser и Datsun. Отмечается, что 28-летний водитель автомобиля Datsun совершил выезд на полосу встречного движения, где и произошло столкновение с автомобилем Toyota Land Cruiser.

В результате ДТП погибли на месте водитель и пассажир Datsun. Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser. мужчина 46-ти лет, был госпитализирован с травмами разной степени тяжести.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. Перекрыты три полосы движения на мосту. Причины и обстоятельства смертельной аварии устанавливаются.

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