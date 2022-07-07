Канберра, , 06:14 — REGNUM Австралия призывает власти Китая проявить «сдержанность» в регионе и предпринять меры по поддержанию стабильности, заявила глава австралийского МИД Пенни Вонг в ходе выступления в Сингапуре.

Австралия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Важно поддерживать порядок, основанный на стратегическом равновесии, при котором страны могут делать свой собственный суверенный выбор, в том числе в отношении своих связей и партнерских отношений», — заявила она.

При этом Вонг заявила, что Австралия продолжит активно сотрудничать с США и Великобританией в военном союзе AUKUS. По ее словам, появления у австралийских ВМС атомных подводных лодок якобы способствует укреплению стабильности на Тихом океане.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава минобороны Австралии Ричард Марлз пообещал обнародовать планы по созданию атомного флота в марте 2023 года. Именно тогда станет известно, какие атомные подлодки США поставят австралийским ВМС.