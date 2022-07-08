8 июля 2022 | Время чтения 3 мин

Александр Погожев, Екатерина Булатова, , 12:25 — REGNUM На Ставрополье успешно реализуются региональная программа «Развитие сельского хозяйства» и государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

Крестьянское (фермерское) хозяйство в селе Красное, Грачевский муниципальный округ Александр Погожев © ИА REGNUM

Фермеры края развивают свое дело за счет грантовых средств с 2012 года. За всё время поддержкой воспользовались 812 К (Ф)Х. Это и семейные фермы, и потребительские кооперативы, также средства получают растениеводы в виде гранта «Агростартап», грантовые деньги выделяются на субсидирование возмещения части затрат сельскохозяйственным потребительским кооперативам. С 2022 года заработал новый вид государственной поддержки — грант «Агротуризм».

Животноводческая ферма в Ставропольском крае Александр Погожев © ИА REGNUM

В 2022 году на развитие семейных ферм предусмотрено 100 млн рублей. По результатам конкурсного отбора получателями гранта стали семь крестьянских (фермерских) хозяйств. Пять семейных ферм направят средства на молочное направление, один получатель на мясное и один займется картофелеводством.

Животноводческая ферма в Ставропольском крае Александр Погожев © ИА REGNUM

Помогает ли господдержка развитию малых хозяйствующих форм на Ставрополье, узнавали корреспонденты ИА REGNUM.

Въезд на К (Ф)Х Александр Погожев © ИА REGNUM

Крестьянское (фермерское) хозяйство в селе Красное, Грачевский муниципальный округ Александр Погожев © ИА REGNUM

Животноводческая ферма в Ставропольском крае Александр Погожев © ИА REGNUM

Животноводческая ферма в Ставропольском крае Александр Погожев © ИА REGNUM Животноводческая ферма в Ставропольском крае Александр Погожев © ИА REGNUM

Автоматизированное кормление бычков Александр Погожев © ИА REGNUM

Автоматизированное кормление бычков Александр Погожев © ИА REGNUM

Работник крестьянского (фермерского) хозяйства Александр Погожев © ИА REGNUM Автоматизированное кормление бычков Александр Погожев © ИА REGNUM

Животноводческая ферма в Ставропольском крае Александр Погожев © ИА REGNUM

Животноводческая ферма в Ставропольском крае Александр Погожев © ИА REGNUM

Глава К (Ф)Х в селе Красное Грачевского муниципального округа Сергей Погожев получил грант на «Развитие семейной животноводческой фермы по разведению крупного рогатого скота мясного направления». В настоящее время средства полностью ушли на реализацию проекта. Фермер закупил товарных бычков, племенных нетелей, построил производственное помещение и приобрел сельхозтехнику. Также построил площадки для содержания поголовья КРС на откорме.

Глава К (Ф)Х в селе Красное Грачевского муниципального округа Сергей Погожев Александр Погожев © ИА REGNUM

«В 2019 году написали бизнес-план, подали необходимые документы и получили на развитие фермы грант. Получить грант непросто, всё должно быть в соответствии с требованиями, в минсельхозе за этим следят очень строго. С первого раза получить грант у меня не вышло. На второй год собрал весь необходимый пакет документов. Весь проект обошелся в 50 млн рублей, 20 млн своих и 30 млн рублей сумма гранта. В первый год реализации проекта у меня было 130 голов, на второй год уже 270, в этом году у меня 550 голов бычков. Все поголовье покупаем в ставропольских племенных хозяйствах: в колхозе «Дружба», «Родина», «Россия». Основная часть — это калмыцкая порода и казахская белоголовая. Породы выносливые, неприхотливые. С реализацией у нас проблем нет. Хотелось бы, чтоб цену выше давали, но пока еще всё устраивает. В этом году живой вес у нас 200-205 рублей за кг. Рентабельность есть, нам выгодно», — говорит Сергей Погожев.

Животноводческая ферма в Ставропольском крае Александр Погожев © ИА REGNUM

Животноводческая ферма в Ставропольском крае Александр Погожев © ИА REGNUM

Животноводческая ферма в Ставропольском крае Александр Погожев © ИА REGNUM

Животноводческая ферма в Ставропольском крае Александр Погожев © ИА REGNUM

Работник крестьянского (фермерского) хозяйства Александр Погожев © ИА REGNUM Сельхозтехника, приобретенная на средства гранта Александр Погожев © ИА REGNUM

Погрузка сена Александр Погожев © ИА REGNUM

Животноводческая ферма в Ставропольском крае Александр Погожев © ИА REGNUM Животноводческая ферма в Ставропольском крае Александр Погожев © ИА REGNUM

В результате за 2021 г. хозяйством было произведено 60,4 тонны мяса и на сегодняшний день создано дополнительно четыре новых рабочих места.

Животноводческая ферма в Ставропольском крае Александр Погожев © ИА REGNUM

Животноводческая ферма в Ставропольском крае Александр Погожев © ИА REGNUM

Главы крестьянских (фермерских) хозяйств Александр Погожев © ИА REGNUM

Работники крестьянского (фермерского) хозяйства Александр Погожев © ИА REGNUM

Помещение для содержания животных Александр Погожев © ИА REGNUM

Животноводческая ферма в Ставропольском крае Александр Погожев © ИА REGNUM

Животноводческая ферма в Ставропольском крае Александр Погожев © ИА REGNUM Животноводческая ферма в Ставропольском крае Александр Погожев © ИА REGNUM

Здесь же по соседству таким же бизнесом занимается индивидуальный предприниматель и глава другого хозяйства Андрей Нагорный.

Андрей Нагорный, глава К (Ф)Х Александр Погожев © ИА REGNUM

«Я давно уже занимаюсь мясным животноводством, это привили мне мои родители, которые тоже занимались животноводством. Я из села Донское, на работу приезжаю каждый день. Сами заготавливаем корма, всё делаем на ферме сами. Одному тяжело, поэтому наши хозяйства находятся на одном участке, вместе легче выжить. Сын мой Михаил здесь тоже работает. Он на 4-м курсе в аграрном университете сейчас учится, будет агрономом», — говорит Андрей Нагорный.