Москва, 7 июля, 2022, 06:04 — ИА Регнум. Приостановить участие России и Белоруссии во Всемирной таможенной организации (ВТамО) сделали попытку Евросоюз и Украина. Об этом 7 июля сообщил первый замруководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Руслан Давыдов в беседе с РИА Новости.

Ctu.customs.ru На таможне

Как пояснил Давыдов, Евросоюз и Украина попытались во время заседания ВТамО пронести заявление, призывающее приостановить, либо ограничить «в любом виде» участие России и Белоруссии во ВТамО. Давыдов указал на абсолютную незаконность заявления ЕС и Киева.

По словам Давыдова, по итогам участия России в Совете ВТамО, который состоялся 23–25 июня, удалось добиться принятия довольно взвешенной резолюции, «в которой все стороны призываются к тому, чтобы не разрушать таможенную инфраструктуру».

Давыдов уточнил, что Россия призвала все стороны к тому, чтобы не препятствовать движению «гуманитарных и жизненно важных товаров».