Москва, 7 июля, 2022, 06:01 — ИА Регнум. В четверг, 7 июля, в Москве будет переменная облачность, кратковременный дождь, местами гроза, температура воздуха +28… +30 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

ИА REGNUM Гроза в Москве

В ночь на 8 июля в Москве облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха +16… +18 °C.

Ветер южный 5−10 м/с, при грозе порывы до 17 м/с. Атмосферное давление 746 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +26… +31 °C днём. Ночью — +13… +18 °C.

В пятницу, 8 июля, днём в столице ожидается +24… +26 °C, по области +23… +28 °C, облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза. Ночью в регионе ожидается +13… +18 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, в реках, прудах и других водоёмах Москвы температура воды прогрелась до +23… +25 °C, что теплее, чем в Чёрном море.