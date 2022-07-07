Владивосток, , 05:56 — REGNUM Во Владивостоке в новом микрорайоне Снеговая Падь на магистральном водоводе 7 июля произошёл порыв. Без горячей и холодной воды остались 52 жилых дома, поликлиника и три детских сада, сообщает городская администрация.

Вода Булатова Екатерина © ИА REGNUM

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«Сейчас ведутся земельные работы, чтобы определить объёмы и сроки ремонта. В первой половине дня подвоз воды будет осуществляться в медицинские учреждения и детские сады. Со второй половины дня воду привезут для населения», — пояснили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, устранена одна из двух утечек на водоводе диаметром 1000 мм в Коминтерновском районе Воронежа. Об этом сообщили 6 июля в пресс-службе ООО «РВК-Воронеж».