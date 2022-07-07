Южно-Сахалинск, 7 июля, 2022, 05:52 — ИА Регнум. Последнее предупреждение от полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева получил 7 июля мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, сообщил телеграм-канал Маньчжоу-го.

Government.ru Юрий Трутнев

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Жители пожаловались полпреду на построенный под окнами жилого дома магазин. Приехав на место Трутнев убедился, что здание возвели с грубыми нарушениями градостроительных норм.

«Второй раз предупреждаю. Первый раз мы с вами встречались, когда там у женщины ветераны войны окна были пленкой затянуты, вы помните. Это второе. Третьего предупреждения не будет. В третий раз мы с вами расстанемся. Причем громко расстанемся», — сказал Юрий Трутнев.

Полпред поручил градоначальнику решить проблему спорного строения.

Как сообщало ИА REGNUM, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев 7 июля прибыл на Сахалин. Первой точкой его посещения стала стройплощадка нового университетского кампуса.