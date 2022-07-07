Барнаул, 7 июля, 2022, 05:51 — ИА Регнум. Случаи массовой гибели пчел зафиксировали в пяти районах Алтайского края. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Россельхознадзора.

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«По состоянию на 6 июля в управление поступили шесть обращений о массовой гибели пчел вследствие применения пестицидов и агрохимикатов на земельных участках сельскохозяйственного назначения — из Первомайского, Каменского, Косихинского, Петропавловского (села Соловьиха, Петропавловское, Зеленый Дол, Алексеевка, Антоньевка) и Тальменского районов», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что Россельхознадзор уже направил соответствующие запросы агропромышленникам, чтобы выяснить факты по применению пестицидов в этих районах. В ходе расследования выяснилось, что сельхозпроизводители с нарушениями проводили мероприятия по обработки своих полей. Также лабораторные исследования подтвердили, что пчелы погибли от применения пестицидов.

Отмечается, что ведомство уже готовится принять дисциплинарные меры против нарушителей. При этом еще в 2021 году управление получило 40 обращений пчеловодов по подобным случаям.