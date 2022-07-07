Благовещенск, , 05:54 — REGNUM В Благовещенске под колёса машины попал девятилетний ребёнок. Девочка перебегала дорогу в неположенном месте, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 июля в пресс-службе городского управления ГИБДД.

ДТП

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ДТП произошло 6 июля. Ребёнок выбежал на проезжую часть прямо перед движущимися автомобилями, и его сбила Honda Vezel. Школьницу госпитализировали с травмами.

В госавтоинспекции подчеркнули, что за время летних каникул в столице Приамурья произошло уже 15 ДТП с несовершеннолетними — в три раза больше, чем год назад. Родителей просят объяснять детям правила дорожного движения.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля наезд на семилетнего ребёнка совершил в Благовещенске автобус ПАЗ. ДТП произошло на пешеходном переходе, мальчик выехал на дорогу на велосипеде.