Эр-Рияд, , 05:42 — REGNUM Координатор Белого дома по Ближнему Востоку Бретт Макгерк отправился в Саудовскую Аравию дли финальных приготовлений к визиту в королевство президента США Джозефа Байдена. Об этом 6 июля сообщает портал Axios со ссылкой на осведомленные источники.

Флажки США и Саудовской Аравии U.S. Army Security Assistance Comm

Уточняется, что американский лидер прибудет в Саудовскую Аравию 15 июля, после визита в Израиль и на Западный берег реки Иордан. Планируется, что Байден вылетит прямым рейсом из Тель-Авива в Джидду.

Отмечается, что первая часть что одна из частей поездки президента США в Саудовскую Аравию будет посвящена саммиту с лидерами Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна, Кувейта, Катара, Омана, Египта, Иордании и Ирака.

Во второй части визита планируется двусторонняя встреча, которая будет посвящена восстановлению отношений, а также необходимости США увеличить добычу саудовской нефти и нормализации взаимоотношений между Саудовской Аравией и Израилем.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Байден в июле займется подготовкой к поездке на Ближний Восток, в ходе которой ему предстоит восстановить отношения с влиятельным наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.

Байден пока не определился, будет ли он проводить личные переговоры с наследным принцем, который, по данным американской разведки, стоит за убийством журналиста Washington Post Джамаля Хашогги.

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