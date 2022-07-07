Москва, , 05:41 — REGNUM В реках, прудах и других водоёмах Москвы температура воды прогрелась до +23… +25 °C, что теплее, чем в Чёрном море. Об этом 7 июля рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Жара в Москве. Парк Горького Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Температура воды на курортах сейчас очень комфортная, хотя это и не сравнится с Москвой. На севере столицы вода прогрелась до +22… +23 °C, а в черте города — до +24… +25 °C. Настоящее парное молоко! Она будет такой супертёплой в ближайшие дни, включая выходные», — передаёт слова Вильфанда ТАСС.

По словам метеоролога, в Алуште, Евпатории и Феодосии вода в море прогрелась до +22 °C. В Анапе, Геленджике, Туапсе, Сочи и Ялте — до +23 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Западной Сибири, Поволжья и Урала выходные порадуют настоящей летней погодой.

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