Вашингтон, 7 июля, 2022, 05:41 — ИА Регнум. Бразилия может столкнуться с беспорядками в связи с выборами президента страны в октябре 2022 года, заявил глава Бразильского избирательного суда (исполняет функции избиркома) Эдсон Фашин 6 июля в ходе выступления в Центре Уилсона в Вашингтоне.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Бразилия

По его мнению, речь может идти об инциденте, который по масштабам превзойдет попытку штурма Капитолия 6 января 2021 года. Фашин отметил, что не допустит какого-либо вмешательства в избирательный процесс.

Глава суда также добавил, что участие военных Бразилии в президентской гонке должно носить «совместный характер» и не сопровождаться влиянием на процесс.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня президент США Джо Байден провел встречу с бразильским лидером Жаиром Болсонару, в ходе которой положительно оценил избирательную систему в Бразилии.