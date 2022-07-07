Пекин, 7 июля, 2022, 05:38 — ИА Регнум. Государственный штаб Китая по борьбе с наводнениями и ликвидации последствий засухи инициировал чрезвычайное реагирование IV уровня для борьбы с наводнениями в северных и северо-восточных регионах страны, сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям КНР, передает 6 июля агентство Синьхуа.

Mchs.rk.gov.ru Наводнение

Чрезвычайное реагирование было начато в провинциальных регионах, включая Пекин, Тяньцзинь, Хэбэй, Ляонин, Цзилинь, Хэйлунцзян, Шаньдун и Хэнань, поскольку ожидается, что ливни обрушатся на некоторые из этих районов до пятницы.

Министерство предупредило, что осадки могут привести к дальнейшему повышению уровня воды в реке Ляохэ, который в течение нескольких дней превышал уровень предупреждения. А в пострадавших районах могут произойти стихийные бедствия, такие как наводнения, горные потоки, оползни и затопление городов.

В Китае действует четырехуровневая система реагирования на чрезвычайные ситуации по борьбе с наводнениями, причем уровень I является самым суровым.