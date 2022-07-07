Южно-Сахалинск, 7 июля, 2022, 05:33 — ИА Регнум. На Сахалине началась реконструкция аэропорта Южно-Сахалинска имени А. П. Чехова. Стройконтроль за ходом строительства новой взлётно-посадочной полосы будет осуществлять подведомственное Минстрою России ФБУ «РосСтройКонтроль», сообщили 7 июля в пресс-службе учреждения.

Tyurina yu Аэропорт Южно-Сахалинска

Читайте также: Полпред Трутнев поручил ускорить строительство нового аэропорта на Камчатке

Построенная в середине 1960-х годов ВПП уже исчерпала свой ресурс. Для непрерывного функционирования главной воздушной гавани Сахалина было принято решение отказаться от её реконструкции и построить новую. Новая полоса будет длиною 3,4 тыс. метров, шириной — 60 метров. Ввод в эксплуатацию запланирован на конец 2025 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев, улетая с Камчатки, 18 мая посетил стройку нового аэропорта в столице края и распорядился ускорить темпы строительства важного для всего Дальнего Востока объекта.