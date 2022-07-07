7 июля 2022 | Время чтения 3 мин

Александр Погожев, , 09:12 — REGNUM 147 социальных контрактов на сумму более 15 млн рублей заключили малообеспеченные семьи в Андроповском округе Ставропольского края за последние 2 года, сообщили в управлении труда и социальной защиты населения администрации округа.

«Яркими представителями успешного старта в организации собственного дела за средства государственной поддержки малоимущих семей стали 2 тренера, которые открыли новые спортзалы для занятия кроссфитом. Помимо помощи от соцзащиты в размере 250 тысяч рублей каждому, предприниматели получили еще по 75 тысяч рублей от центра занятости населения», — говорит Татьяна Алиева заместитель руководителя управления труда и социальной защиты населения администрации Андроповского муниципального округа.

Занятия кроссфитом в сельском спортзале Александр Погожев © ИА REGNUM

Местные жители уже облюбовали спортивные залы, оборудованные инвентарем, и группами занимаются спортом в свободное от сельских забот время. В залах расписан график посещения, тренеры составляют программы для групповых и индивидуальных занятий, дают рекомендации, чтобы укрепить здоровье сельских жителей.

Занятия кроссфитом в сельском спортзале Александр Погожев © ИА REGNUM

Занятия кроссфитом в сельском спортзале Александр Погожев © ИА REGNUM Занятия кроссфитом в сельском спортзале Александр Погожев © ИА REGNUM

Занятия кроссфитом в сельском спортзале Александр Погожев © ИА REGNUM

Занятия кроссфитом в сельском спортзале Александр Погожев © ИА REGNUM

Эдуард Аваков, мастер спорта с педагогическим образованием, ранее работал в спортивных школах Ставрополя учителем физической культуры. Вернулся в родное село, хотел устроиться физруком, для этого встал на учет в центре занятости, где и узнал о господдержке. Благодаря программе он открыл фитнес центр в селе Курсавка.

Эдуард Аваков, мастер спорта, индивидуальный предприниматель Александр Погожев © ИА REGNUM

«Я с детских лет в спорте, цель была стать тренером, всю жизнь к этому иду. Сразу, как узнал про соцконтракт, начал собирать документы. Все получилось без проволочек и достаточно легко. Думал, будет намного сложнее», — говорит Эдуард Аваков.

Занятия кроссфитом в сельском спортзале Александр Погожев © ИА REGNUM

Занятия кроссфитом в сельском спортзале Александр Погожев © ИА REGNUM Занятия кроссфитом в сельском спортзале Александр Погожев © ИА REGNUM

Занятия кроссфитом в сельском спортзале Александр Погожев © ИА REGNUM

В группе у Эдуарда занимается от 12 до 16 человек, всего в зале 6 групп. Возраст любителей спорта колеблется от 7 до 57 лет. В одной детской группе занимается до 25 человек. Тренируются как малыши, для них создана отдельная группа от 7 до 11 лет, так и подростки до 16 лет.

Занятия кроссфитом в сельском спортзале Александр Погожев © ИА REGNUM

«Средства потратил на спортивный инвентарь и тренажеры. На работу приезжаю рано и уезжаю к полуночи, работать приходится много. Все уже давно окупилось за эти 2 года и приносит небольшую прибыль», — говорит Эдуард.

«Мы сюда почти всей семьей ходим, а спорт всех нас объединяет в одну огромную и дружную семью», — говорят ребята.

В этом же здании работает еще один зал для занятия кроссфитом. Индивидуальный предприниматель Дионис Конголиди про социальный контракт узнал от Эдуарда и последовал его примеру. Спортзал Дионис открыл 3 месяца назад, за это время уже собрались группы и появился стабильный график занятий.

Дионис Конголиди, индивидуальный предприниматель Александр Погожев © ИА REGNUM

«У нас спортивное село, поэтому изначально была уверенность, что народ соберется и будет много желающих. В моем зале упор в основном на девушек, программы рассчитаны на поддержание женской красоты и грации. У меня 6 групп по 10 человек занимаются каждый день», — говорит Дионис Конголиди.

Занятия кроссфитом в сельском спортзале Александр Погожев © ИА REGNUM

Дионис Конголиди, индивидуальный предприниматель Александр Погожев © ИА REGNUM Занятия кроссфитом в сельском спортзале Александр Погожев © ИА REGNUM

Занятия кроссфитом в сельском спортзале Александр Погожев © ИА REGNUM

Занятия кроссфитом в сельском спортзале Александр Погожев © ИА REGNUM Занятия кроссфитом в сельском спортзале Александр Погожев © ИА REGNUM

Занятия кроссфитом в сельском спортзале Александр Погожев © ИА REGNUM

Занятия кроссфитом в сельском спортзале Александр Погожев © ИА REGNUM

В других округах региона идею уже подхватили коллеги по спортивному увлечению и, следуя положительному примеру, тоже собираются организовать свое дело, которое поможет поддерживать интерес к здоровому образу жизни и спорту.