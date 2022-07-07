Благовещенск, 7 июля, 2022, 05:36 — ИА Регнум. Бывший руководитель отдела по борьбе с экономическими преступления и противодействию коррупции УМВД России по Амурской области брал от жителей Благовещенска крупные суммы за обещания решить их проблемы, используя своё служебное положение. Оказывать им помощь он не планировал, и теперь его будут судить за мошенничество, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 июля в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Виталий Аньков Погоны сотрудника МВД

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От одного из граждан Благовещенска представитель правоохранительных органов получил 300 тыс. рублей за обещание посодействовать принятию работ, выполненных коммерческой организацией по договору с городским управлением капитального строительства. От другого амурчанина мужчина пытался получить 7 млн рублей взамен на содействие, чтобы в отношении него не возбудили уголовное дело. Ни в том, ни в другом случае, экс-полицейский помогать не собирался, и ему не позволяли сделать это его служебные полномочия.

В отношении бывшего начальника отдела полиции возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ («мошенничество и покушение на мошенничество с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере»). Обвинительное заключение в отношении правоохранителя утверждено и будет передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омске будут судить бывшего полицейского, который вместе с супругой обвиняется в мошенничестве. Являясь сотрудниками правоохранительных органов, они злоупотребили доверием своих знакомых и обманным путём похитили у 13 человек 20 млн рублей.