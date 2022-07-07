Лхаса, Китай, 7 июля, 2022, 05:27 — ИА Регнум. В столице Тибетского автономного района на юго-западе Китая городе Лхаса была введена в эксплуатацию станция зарядки аккумуляторов для электромобилей, сообщает 6 июля агентство Синьхуа.

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Станция, которой управляет китайский производитель электромобилей NIO, является первой в своем роде в регионе. На станции пользователи оставляют разряженные батареи, заменяя их полностью заряженными. По словам работника станции Го Цзяньсиня, разрядившиеся батареи заряжаются 100% чистой энергией, вырабатываемой гидроэнергией и солнечной энергией.

«Замена батареи занимает не более пяти минут», — сказал 48-летний Цай Цзюнбо, турист, который приехал в Лхасу из южно-китайской провинции Хайнань и стал первым клиентом новой станции. Он добавил, что во время поездки ему потребовалось более часа, чтобы зарядить свой автомобиль на других станциях.

До запуска в Тибете были только станции зарядки аккумуляторов для большегрузных грузовиков. Имея в среднем более 3000 солнечных часов в год, Лхаса славится своим изобилием солнечной энергии.

По данным Министерства промышленности и информационных технологий, к концу 2021 года в Китае было построено 75 000 зарядных станций, 2,62 млн зарядных устройств и 1298 станций подкачки аккумуляторов.

Основанная в ноябре 2014 года, компания NIO является пионером на китайском рынке электромобилей премиум-класса. Ее глобальная штаб-квартира расположена в Шанхае, а штаб-квартира в Китае — в Хэфэе.