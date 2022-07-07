Москва, 7 июля, 2022, 05:22 — ИА Регнум. Общая площадь лесных пожаров за сутки в России возросла на 22% (на 4532 га) и по данным на утро 7 июля составляет 24 812 га. Об этом сообщает пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

92.mchs.gov.ru Лесной пожар

пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана» «За прошедшие сутки 6 июля в России ликвидировали 61 лесной пожар на площади 2456 га. На 00:00 мск 7 июля на территории РФ действовало 154 лесных пожара на площади 24 812 га, по которым проводились работы по активному тушению».

В борьбе с огнём задействованы 2785 человек, 315 единиц техники и 47 самолётов и вертолётов. Ещё 89 летательных аппаратов участвуют в мониторинге пожарной обстановки.

Наиболее серьёзная ситуация с лесными пожарами в настоящее время наблюдается в Якутии (62 пожара, 8502 га) и в Хабаровском крае (26 пожаров, 11 608 га). В Приамурье действует 17 пожаров на площади 3521 га. Горят леса также в Иркутской и Магаданской областях, в Красноярском крае и в Коми.

Напомним, на утро 6 июля на территории России действовало 136 лесных пожаров на площади 20 280 га.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 парашютистов-пожарных и пожарных-десантников Забайкальской базы авиационной охраны лесов отправились в Якутию для помощи в тушении лесных пожаров.