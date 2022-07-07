Сеул, , 05:19 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 18 511 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По его данным, 194 заболевших прибыли в республику из-за границы, остальные случаи связаны с распространением инфекции внутри страны. Отмечается, что уже третий день подряд в Южной Корее выявляют более 18 тыс. зараженных ежесуточно. При этом неделей ранее в республике в среднем выявляли менее 10 тыс. инфицированных каждый день. Эксперты не исключают, что на распространение инфекции повлиял сезон отпусков в стране.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло18 451 862. Также за минувшие сутки в стране скончались десять пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 24 593 человека.