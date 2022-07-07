Париж, 7 июля, 2022, 05:18 — ИА Регнум. Правительство Франции вскоре представит срочные меры по защите населения от инфляции, заявила французский премьер-министр Элизабет Борн 6 июля в ходе выступления перед членами Национального собрания республики.

Elisabeth Borne Премьер-министр Франции Элизабет Борн

Она отметила, что борьба с ростом цен является первостепенной задачей для властей страны. Борн также призвала фракции парламента работать сообща и избегать политического кризиса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники Национальной компании французских железных дорог (SNCF) начали забастовку, требуя повышения заработной платы.