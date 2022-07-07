Лондон, 7 июля, 2022, 05:15 — ИА Регнум. Отказавшись покидать свой пост, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон фактически взял в заложники свою партию и свою страну. Такое заявление сделал в своей статье, опубликованной 6 июля в журнале The Guardian, обозреватель Саймон Дженкинс.

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Джонсон

«Джонсон не уйдет без крови, пота и слез. Похоже, он всё еще верит, что может апеллировать к народному избирательному мандату через головы своих коллег-парламентариев», — отмечает Дженкинс.

Журналист сравнивает Джонсона с экс-президентом США Дональдом Трампом и поясняет, что премьер-министр Великобритании собирается сохранить за собой пост главы правительства. И это несмотря на то, что со своих должностей за два последних дня ушли уже более 40 чиновников, включая глав ведомств, а Консервативная партия не скрывает разочарования в своём лидере.

Отмечается, что в ближайшее время Джонсону могут вынести вотум недоверия, хотя такой шаг потребует изменения правил «Комитета 1922» — парламентской группы консерваторов, которые занимаются вопросами подобного рода.

По мнению обозревателя, Джонсону недостаёт авторитета, чтобы отмахнуться от скандалов, связанных с его именем. Но несмотря на давление, премьер всё же собирается бороться за своё кресло.

«Он может отступить в бункер, разозлиться и даже перетасовать [правительство], но игра проиграна. Ему не позволят долго держать в заложниках свою партию и свою страну», — заявляет Дженкинс.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что генеральный прокурор Великобритании Суэлла Браверман считает, что может в будущем выдвинуться на пост премьер-министра королевства, и призвала премьер-министра Джонсона уйти в отставку.