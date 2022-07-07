Якутск, 7 июля, 2022, 05:23 — ИА Регнум. Бюджет Якутии оптимизируют в том числе с помощью увольнения госслужащих. Их количество сократили на 465 штатных единиц, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Рейтинг чиновников

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На такое количество сотрудников штат органов власти региона сократился с 2018 года. Увольнения производились в рамках соответствующих указов главы Якутии Айсена Николаева. Оптимизация была анонсирована им в рамках послания Госсобранию республики в декабре 2019 года.

«Принятые акты направлены на оптимизацию расходов средств государственного бюджета Якутии», — подчеркнули в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2022 года дефицит бюджета Якутии возрос в 11 раз до 34,5 млрд рублей. Корректировки никак не объяснили.