Кетченеровский район, Калмыкия, 7 июля 2022, 05:02 — REGNUM В Калмыкии во время движения по маршруту на территории Кетченеровского района загорелся двухэтажный автобус с пассажирами. Об этом 7 июля сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.
Сообщение о произошедшем на 190-м километре автодороги Р-22 «Каспий» поступило в дежурную смену кризисного центра МЧС утром, после чего на место ЧП выехали пожарно-спасательные подразделения.
Как сообщало ИА REGNUM, количество пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия на Выборгском шоссе Санкт-Петербурга с участием пассажирского автобуса возросло четырёх человек.
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