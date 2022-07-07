Кетченеровский район, Калмыкия, , 05:02 — REGNUM В Калмыкии во время движения по маршруту на территории Кетченеровского района загорелся двухэтажный автобус с пассажирами. Об этом 7 июля сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Кабина автобуса AngelikaGraczyk

Сообщение о произошедшем на 190-м километре автодороги Р-22 «Каспий» поступило в дежурную смену кризисного центра МЧС утром, после чего на место ЧП выехали пожарно-спасательные подразделения.

пресс-служба ГУ МЧС России по Калмыкии «В ходе движения двухэтажного рейсового пассажирского автобуса возник пожар, причина устанавливается. Пострадавших нет. В автобусе находилось 20 пассажиров, из них пять детей и два водителя».

Как сообщало ИА REGNUM, количество пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия на Выборгском шоссе Санкт-Петербурга с участием пассажирского автобуса возросло четырёх человек.

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