Вашингтон, 7 июля, 2022, 04:54 — ИА Регнум. Переговоры с министром иностранных дел Пакистана Билавалом Бхутто Зардари провел американский госсекретарь Энтони Блинкен, сообщили в пресс-службе Госдепартамента США.

(сс) U.S. Department of State Госсекретарь США Энтони Блинкен

Они обсудили двухсторонние отношения и ситуацию в Афганистане, а также специальную военною операцию на Украине и ее влияние на остальной мир. Блинкен напомнил, что в 2022 году исполняется 75 лет с момента установления дипломатических связей между США и Пакистаном.

Он также подтвердил приверженность Вашингтона продолжать сотрудничество с Исламабадом в сферах здравоохранения, экономической стабильности и защиты климата. В свою очередь Зардари попросил госсекретаря упростить процедуру выдачи американских виз для граждан Пакистана.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня пакистанский министр обороны Хаваджа Мухаммад Асиф встретился с послом Ирана в Исламабаде Мохаммадом Али Хоссейни и обсудил с ним взаимодействие их стран в области безопасности.