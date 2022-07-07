Южно-Сахалинск, 7 июля, 2022, 04:53 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев 7 июля прибыл на Сахалин. Первой точкой его посещения стала стройплощадка нового университетского кампуса, об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор островного региона Валерий Лимаренко.

Government.ru Юрий Трутнев

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В новом кампусе будет научно-образовательный комплекс и студенческий городок. Планируется, что первых студентов он примет уже в 2024 году.

«Мы хотим дать талантливым, перспективным выпускникам сахалинских школ возможность получать качественное образование, заниматься наукой в самых комфортных условиях, не покидая родной регион», — написал Лимаренко.

Всего в кампусе будут работать 250 преподавателей и учиться 1,5 тыс. студентов.

Как сообщало ИА REGNUM, студенческий кампус для проживания студентов, аспирантов, преподавателей и работников волгоградских вузов построят в Волгограде.