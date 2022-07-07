Владивосток, 7 июля, 2022, 04:49 — ИА Регнум. В Приморском краевом суде 7 июля началось оглашение приговора 14 рыбакам из КНДР, которых обвиняют в нападении на российских пограничников в 2019 году в Японском море, сообщает «Интерфакс».

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Судья 6 июня удалился в совещательную комнату для вынесения приговора. Процесс начался в сентябре 2020 года.

17 сентября 2019 года приморские пограничники обнаружили рыболовное судно под флагом КНДР, экипаж которого участвовал в незаконной добыче кальмара. Северокорейские рыбаки вели промысел в районе банки Кито-Ямато (Японское море, исключительная экономическая зона РФ). Сотрудники погрануправления приняли меры к задержанию судна.

Во время досмотра 17 иностранных рыбаков напали на высадившихся на судно пограничников. Один из нападавших, завладев служебным автоматом, выстрелил из него в пограничника.

Шестерых фигурантов обвиняют в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и военнослужащего, остальных — в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти.

Гособвинение запросило для подсудимых от 9 до 23 лет лишения свободы, защита попросила вынести оправдательный приговор. Подсудимые в последнем слове попросили суд о снисхождении.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2020 года Главное следственное управление Следственного комитета РФ завершило расследование уголовного дела в отношении граждан КНДР Хван Ен Сика, Чхвен Сона и Пак Мён Джина. Они обвинялись в применении насилия по отношению к сотрудникам пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.