Техас, США, , 04:41 — REGNUM Американский миллиардер Илон Маск и топ-менеджер основанной им компании Neuralink стали родителями двоих детей-близнецов. Об этом 6 июля сообщает издание Business Insider, в распоряжении которого оказались судебные документы.

Илон Маск

Уточняется, что дети появились на свет тайно в 2021 году. В документах указано, что у Маска и одного из его топ-менеджеров Шивон Зилис в ноябре прошло года родились близнецы. Отмечается, что рождение детей произошло за несколько недель до появления на свет второго ребёнка Маска и канадской певицы Граймс.

Кроме того, указывается, что в апреле текущего года родители близнецов, Маск и Зилис, подали прошение об изменении имён своих детей, чтобы частью второго имени младенцев стали фамилии отца и матери. Данное прошение было удовлетворено судом в штате Техас.

Зилис является директором по операциям и спецпроектам в компании Neuralink. Незадолго до рождения близнецов, в августе 2021 года она приобрела дом в городе Остин (штат Техас), стоимость которого составляет более 4 млн долларов. Адрес этого дома указывается во всех судебных документах.

Таким образом на сегодняшний день Илон Маск является отцом девяти детей, из которых пятеро были рождены в первом браке Маска с Джастин Уилсон, ещё двое появились в союзе с певицей Граймс.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сыну Маска от первого брака Ксавье Александру Маску суд разрешил сменить имя и половую принадлежность.

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