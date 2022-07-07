Тюмень, , 04:40 — REGNUM В Тюмени неизвестный напал на 11-летнюю девочку и отрезал ей волосы. Об этом сообщает телеканал «Тюменское время».

Волосы

Девочка утром гуляла с собакой. К ней сзади подбежали, отрезали забранные в хвост волосы. Ребёнок до сих пор напуган и боится выходить на улицу. Отмечается, что волосы у девочки были весьма длинные — до бёдер.

Мать девочки написала заявление в полицию. По данному факту проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства случившегося, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

К поиску отрезанного у девочки хвоста подключилось и профессиональное сообщество в сфере индустрии красоты. Как пояснила в эфире телеканала руководитель одной из тюменских студий по наращиванию волос, локоны принимаются в салонах только по паспорту. В Тюмени 100 граммов волос стоят от трёх до восьми тысяч рублей, сообщили в эфире эксперты.