Ставропольский край, 14 мая, 2015, 16:51 — ИА Регнум. Хабибов Хабиб осужден за финансирование незаконного вооруженного формирования к двум годам колонии общего режима

Северо-Кавказским окружным военным судом (Ростов-на-Дону) Хабиб Хабибов осужден за финансирование незаконного вооруженного формирования, сообщищили 14 мая корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

По данным суда, Хабибов в Дагестане получил задание от руководителя незаконного вооруженного формирования о сборе денежных средств для его обеспечения. Для этого он приехал в Кисловодск (Ставропольский край), где подбросил предпринимателю картонную коробку с телефоном и запиской с требованием передачи денежных средств.

Однако бизнесмен не стал давать деньги террористам, а обратился с заявлением в правоохранительные органы.

Приговором Северо-Кавказского окружного военного суда Хабибов признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»). С учетом заключения с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, суд назначил Хабибову наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Отметим, что по данным некоторых СМИ, Хабибов являлся активным участником хасавюртовской бандгруппы, на счету которой десятки нападений на силовиков Дагестана и Ставрополья. По некоторым данным, Хабибов подозревался в финансировании терроризма как в России, так и в Сирии. Он был объявлен в международный розыск после теракта в Пятигорске, совершенного в декабре 2013 года.

В августе 2014 года Хабибов был арестован в аэропорту Сараево, откуда он собирался вылететь в Стамбул. В сентябре 2014 года он был экстрадирован из Боснии и Герцеговины в Россию.

Напомним, что в настоящее время в Ставрополе идет процесс над другими участниками хасавюртовской банды за совершение теракта в Пятигорске 27 декабря 2013 года. Перед судом предстали шестеро участников бандгруппы «Хасавюртовский сектор»: Мурад Атаев, Шамиль Абдулазизов, Рамазан Хализов, Магомед Ибрагимов, Владимир Хализов, Шамиль Газимагомедов.

Согласно обвинительному заключению, участники банды привели в действие самодельное взрывное устройство мощностью примерно 50-60 кг в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва 27 декабря 2013 года погибли три человека, а также причинен значительный имущественный ущерб на общую сумму более 12,6 млн рублей гражданам и организациям.

По данным НАК, теракт организовал руководитель «Хасавюртовского сектора» Турал Атаев, имеющий конспиративное имя Яхья. Он, а также участники банды Марат Идрисов и Сиражутдин Черкесов были уничтожены в ходе проведения спецопераций по их задержанию в первой декаде января 2014 года.