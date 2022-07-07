Южно-Сахалинск, 7 июля, 2022, 04:40 — ИА Регнум. На Сахалине в отношении должностного лица ОМВД России по Долинскому городскому округу возбуждено уголовное за получение взятки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном СУ СКР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

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Полицейского поймали на взятке в крупном размере от руководителя одного из рыбодобывающих предприятий. Правоохранитель должен был оказывать общее покровительство коммерческой компании.

Обвиняемый по решению суда заключен под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронеже бывший следователь, подозреваемый в получении взятки в размере три миллиона рублей, взят под стражу.