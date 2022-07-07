Тбилиси, 7 июля, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Юрий Камельчук, депутат Верховной рады Украины от правящей партии «Слуга народа» заявил, что, скорее всего, в украинский список лиц, подлежащих санкциям, будут включены граждане Грузии, сообщает 6 июля грузинский телеканал «Мтавари архи».

Kamelchuk Юрий Камельчук

«Группа международных экспертов во главе сАндреем Ермаком иМайклом Макфолом работает над расширением списка лиц, подпадающих под санкции. В этом списке более 1000 граждан России. Что касается граждан других стран, то против них санкции пока не введены, но это обязательно произойдёт. К сожалению, у нас есть информация, что в Грузии есть люди, которые поддерживают войну Путина на Украине. К сожалению, это относится и к некоторым государственным чиновникам. На данном этапе я не могу назвать тех людей, на которых могут быть наложены санкции, но мы можем предположить, что это касается грузинских высокопоставленных чиновников, руководителей правоохранительных органов и тех людей, которые могут способствовать российской контрабанде в Грузию. В последнее время мы часто слышим, что в Грузии обнаруживается российский санкционный груз. Если грузинское правительство поддержит Россию, против них будут введены санкции. Любое сотрудничество грузинского правительства с Россией будет угрожать стране и её европейскому будущему. Грузинский народ должен быть более активным и не допустить этого. Любое сотрудничество с Россией, Кремлем и Путиным означает поддержку убийц и террористов», — сказал Камельчук.

Напомним, что власти Украины крайне недовольны отказом Грузии присоединиться к жёстким антироссийским санкциям и неоднократно делали по этому поводу резкие заявления.