7 июля 2022 | Время чтения 5 мин

Анастасия Степанова, , 09:15 — REGNUM Под действие нового пакета американских санкций в отношении граждан России среди прочих попала интересная семейная пара — директор по особым поручениям госкорпорации «Ростех», которой руководит Сергей Чемезов, — Василий Бровко и его супруга — известная телеведущая Тина Канделаки. Кто такой Василий Бровко и какие активы есть у семейной четы? Подробности — в материале ИА REGNUM.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

В конце июня 2022 года минфин США обнародовал список новых фигурантов санкционного списка, в который попали активы российской госкорпорации «Ростех», а также группа граждан, так или иначе связанных с «Ростехом». Оказались в нём и директор по особым поручениям госкорпорации Василий Бровко, а также его жена — Тина Канделаки.

Кто Вы, мистер Бровко?

В октябре 2021 года в пресс-релизе «Ростеха» Бровко фигурировал в качестве председателя совета директоров NtechLab и директора по особым поручениям. А в интервью замгендиректора госкорпорации Александра Назарова, данном изданию Forbes Agenda в июле 2021 года, Бровко упоминался как председатель совета директоров Национального центра информатизации, курировавший многие цифровые проекты.

Назаров уточнил, что когда в 2019 году было заключено соглашение с «Ростелекомом» и правительством по развитию высокотехнологичной области «Сети связи пятого поколения», то «Бровко уже в качестве сопредседателя Архитектурного совета по 5G отвечал со стороны Ростеха за разработку дорожной карты, утвержденной правительством в конце 2020 года».

В рейтинге Forbes «Власть и деньги. Рейтинг доходов госслужащих — 2021» Василий Бровко занял 43-е место. Из открытых данных известно, что уроженец Жуковского сотрудничал с Ростехом с 2012 года, а в 2013 году пришел в госкорпорацию на постоянную работу, покинув созданное им коммуникационное агентство «Апостол Медиа» (Апостол).

Василий Бровко (сс) Арина Гуляева

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Апостол медиа групп», созданное в 2008 году, прекратило своё существование в январе 2011 года путем реорганизации в форме присоединения. Фирмой Бровко владел совместно с Олегом Денисовым (под этим же ИНН в реестре фигурирует Олег Беркович — владелец и директор ныне ликвидированного ООО «Центр исследования массового электронного сознания», совладельцем которого был Андрей Демидов, владеющий ООО «Агентство по развитию и перспективным исследованиям», руководящий АНО содействия расширению знаний в области визуализации данных).

По данным базы «Контур. Фокус», Бровко также ранее был руководителем калужского ООО «Спектр», созданного в 2020 году. Компания работает в сфере научных исследований и с конца июня 2022 года в полной собственности госкорпорации «Ростех». Доверительный управляющий — АО «Объединённая приборостроительная корпорация». Компания «Спектр» — исполнитель ряда госконтрактов в сфере IT, заключенных по схеме закупки с единственным участником.

Помимо этого, Василий Бровко был совладельцем двух на сегодня ликвидированных компаний («Звонок звезды» и «СтарКол»), которыми он владел совместно с Тиной Канделаки и Александром Кабаковым — бывшим участником ООО «НТЕХ Лаб» (фирма — исполнитель по десяти госконтрактам, в том числе на поставку программного обеспечения для распознавания лиц по изображениям из открытых источников).

Более известной персоной является супруга Бровко — телеведущая Тина Канделаки, у которой есть действующий бизнес в том числе с Кабаковым (совладельцем фирмы «Нейротрейд»).

О супруге и её активах

В ЕГРЮЛ за Тинатин Канделаки числятся статус индивидуального предпринимателя в сфере исполнительных искусств, руководство шестью компаниями и доли в двух ООО.

Тина Канделаки Дарья Драй © ИА REGNUM

В ООО «Сэйгл» (создано в 2015 году для производства парфюмерных и косметических средств) Канделаки принадлежит 51%, как и в образовательном ООО «ТК Эдьюкейшн» (создано в 2020 году). Совладельцы в обеих компаниях — Александр Кабаков, Ланда Гусева (совладелец врачебной компании «Британи», в 2019 году журнал Forbes писал о косметическом бизнесе Линды Гусевой и Тины Канделаки), Александра Цветкова и АО «Квантум А Рус» (деятельность в области связи на базе проводных технологий, создано в мае 2021 года).

Примечательно в этом списке бизнес-партнёров Канделаки — АО «Квантум А Рус», которое, несмотря на то, что существует всего год, уже имеет доли в 11 компаниях, включая IT и прописанные в Сколково (например, в ООО «Заряд!» — крупной сети вендинговых автоматов по аренде портативных зарядных устройств). При этом акционеры АО в открытых базах не раскрываются.

Также Канделаки — руководитель ООО «Парнас-Медиа», ООО «ГПМ РТВ», ООО «Телеканал ТВ3», АО «ТНТ-Телесеть», ООО «ТРК «2Х2», ООО «Национальный спортивный канал» (владеет ООО «Матч+»). Часть этих компаний выступает исполнителями госконтрактов на многие миллионы рублей, а также контролирует телекомпании с многомиллионной аудиторией. Например, ООО «Национальный спортивный канал» — оператор телеканала «Матч ТВ», который был создан по предложению председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера.