Никосия, , 04:28 — REGNUM Власти Кипра вновь ввели требование об обязательном ношении защитных масок в помещениях из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

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Сообщается, что новые требования вступят в силу с 8 июля. Всем жителям Кипра старше 12 лет будет необходимо носить защитные маски в помещениях. За нарушение требования грозит штраф размером до 300 евро.

Отмечается, что в период с 25 июня по 5 июля на Кипре выявили 19 503 зараженных коронавирусом нового типа. В министерстве указывают, что заболеваемость COVID-19 в стране выросла на 13%. Эксперты связывают это с появлением новых разновидностей штамма «Омикрон». Пока минздрав Кипра утверждает, что ситуация находится под контролем. Однако за минувшие две недели число пациентов, попадающих в больницы с коронавирусной инфекцией, утроилось.

Не исключается, что власти введут новые ограничительные меры из-за роста заболеваемости COVID-19.